Свердловская молочная ферма перешла на белорусские технологии

Ферма планирует зарабатывать на отходах как на молоке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Балтымский агрокомплекс» запускает безотходное производство. Пока на проект не хватает 150 млн рублей, их планируют получить от ВЭБа. Об этом стало известно во время пресс-тура на предприятие.

«Доходы от производства молока должны быть соизмеримы с доходами от переработки побочной продукции, в первую очередь навоза. Мы реализуем первый в области проект по утилизации и обезвреживанию навоза. Технология уникальная. Позволяет переработать все стоки с фермы — отходы от бойни, от пункта переработки молока, от животноводства — специально обработать их и получить удобрение в жидком и твердом виде», — рассказал председатель совета директоров агрокомплекса Евгений Кремко.

По его словам, часть мощностей уже внедрена, удобрение начали продавать в розницу, но пока объемы очень скромные. Сама ферма планирует полностью уйти от минеральных удобрений и использовать только органическое. Запаха навоза после переработки не остается, заверил Кремко. Технология безотходного производства строится на использовании биорегулятора «Биофокс», его выпускают в Белорусии. Это высококонцентрированная смесь ферментов, пробиотиков и органических катализаторов, которая разлагает любую органику.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, на следующей неделе руководство фермы встретится с потенциальным кредитором. Глава Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев уточнил корреспонденту URA.RU — речь идет о госкорпорации ВЭБ. Ее менеджеры рассматривают возможность выделить свердловской ферме льготный кредит в размере 150 млн рублей.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам