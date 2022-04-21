Депутат думы ХМАО: Utair справилась с экономическими проблемами

Utair расплатилась по лизинговым договорам по покупке самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк заявил, что авиакомпания Utair смогла решить свои экономические проблемы. Об этом он сообщил во время заседания окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

Сердюк похвалил окружной департамент госсобственности за эффективную работу и в качестве положительного примера привел работу с Utair. «Как собственник субъект Федерации может быть только в стратегических отраслях. Благодаря тому, что Utair поддержали в свое время мы имеем перевозчика. Сейчас его бы просто не существовало, отобрали бы самолеты. А они имеют сейчас возможность организовывать международные рейсы. Они рассчитались по всем лизингам с западными компаниями. У них в российском правовом поле все самолеты находятся и международном. Это единственная авиакомпания в нашей стране, которая может этим похвастаться. Вот такие стратегические активны нужно оставлять на текущий период», — заявил Сердюк.

Ранее URA.RU сообщало, что общая сумма долга Utair (часть акций которой принадлежит правительствам ХМАО и Тюменской области) составляла 74,7 млрд рублей. Большая часть задолженностей авиаперевозчика появилась по лизинговым контрактам.