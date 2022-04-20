В Челябинске разработали новую концепцию Сада камней

Предполагается создать островок природы в центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Архитекторы разработали концепцию благоустройства Сада камней в центре Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службы управления архитектуры города, в основе концепции лежит идея островка природы в центре города.

«В северной части сквера, которая примыкает к набережной, расположится событийное пространство со сценой для выступлений, сухим фонтаном, огромной песочницей, небольшим скалодромом и детскими игровыми элементами. Ближе к улице Труда и краеведческому музею в проекте разместили общественный туалет», — сообщили URA.RU в управлении архитектуры.

Проектировщики добавили, что большая часть Сада будет отведена тихим пространствам с лежаками и местами для гамаков. Также будут отобраны лучшие видовые точки с размещением на них мольбертов для любителей порисовать на природе.

В управлении пояснили, что обновленный Сад камней станет постоянной площадкой для мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов. При этом они будут раскрывать возможности городского пространства без вреда для природы.

Также на Северо-Западе Челябинска в скором времени должны начать строительство нового объекта. Участок улицы 40-лет Победы между улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной до конца 2022 года планируется превратить в современный сквер.