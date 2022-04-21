Уволившиеся из-за депутата свердловские тренеры восстановились. Видео

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Тренеры снова могут тренировать детей (архивное фото) Фото:

Спортивных тренеров из Алапаевска (Свердловская область), уволившиеся после жалобы депутата гордумы Сергея Подкорытова в прокуратуру, восстановились на работе. Об этом в соцсетях сообщил мэр Алапаевска Сайгид Билалов.

«Тренируя почти 300 спортсменов разной возрастной категории, даже несмотря на вынужденное увольнение, алапаевские тренеры продолжили свою работу бесплатно в соответствии с тренировочным графиком, а в СК „Зыряновском“ была создана комиссия, по результатам которой с 1 апреля все тренеры были восстановлены», — написал Билалов на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также уточнил, что из личных средств компенсировал неполученную ими зарплату.

Уволившийся тренер по гиревому спорту Александр Шанин рассказал URA.RU, что за то время пока он не работал, получил удостоверение о повышении квалификации по программе подготовки тренеров по гиревому спорту. «С Владимиром Клещевым намерен провести индивидуальную встречу и очень надеюсь, что он продолжит работу с детьми, так как Владимир Яковлевич не только тренер со стажем, но и профессионал высокого уровня», — написал глава города.

Тренерам пришлось уволиться после обращения депутата гордумы Сергея Подкорытова в прокуратуру. Он добивался увольнения спортсменов из-за отсутствующего у некоторых высшего или среднего педагогического образования. После увольнения спортсмены продолжили тренировать детей бесплатно.

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Спортивных тренеров из Алапаевска (Свердловская область), уволившиеся после жалобы депутата гордумы Сергея Подкорытова в прокуратуру, восстановились на работе. Об этом в соцсетях сообщил мэр Алапаевска Сайгид Билалов. «Тренируя почти 300 спортсменов разной возрастной категории, даже несмотря на вынужденное увольнение, алапаевские тренеры продолжили свою работу бесплатно в соответствии с тренировочным графиком, а в СК „Зыряновском“ была создана комиссия, по результатам которой с 1 апреля все тренеры были восстановлены», — написал Билалов на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также уточнил, что из личных средств компенсировал неполученную ими зарплату. Уволившийся тренер по гиревому спорту Александр Шанин рассказал URA.RU, что за то время пока он не работал, получил удостоверение о повышении квалификации по программе подготовки тренеров по гиревому спорту. «С Владимиром Клещевым намерен провести индивидуальную встречу и очень надеюсь, что он продолжит работу с детьми, так как Владимир Яковлевич не только тренер со стажем, но и профессионал высокого уровня», — написал глава города. Тренерам пришлось уволиться после обращения депутата гордумы Сергея Подкорытова в прокуратуру. Он добивался увольнения спортсменов из-за отсутствующего у некоторых высшего или среднего педагогического образования. После увольнения спортсмены продолжили тренировать детей бесплатно.
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