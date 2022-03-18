Свердловские детские тренеры уволились после жалобы депутата

Без тренеров остались 250 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверым детским спортивным тренерам из Алапаевска (Свердловская область) пришлось уволиться после обращения депутата гордумы Сергея Подкорытова в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказал тренер по гиревому спорту Александр Шанин, которому тоже пришлось уволиться.

«Подкорытов идет в разрез представлению о депутатской помощи. Видя все наши успехи и даже, периодически, поздравляя с ними, пытается всю эту деятельность прекратить», — посетовал Шанин.

В распоряжении URA.RU есть ответ прокуратуры, в котором отмечено, что тренеры без высшего педагогического образования в области спорта не могут осуществлять свою деятельность. Шанин в разговоре с корреспондентом URA.RU также отметил, что в начале своей тренерской деятельности прошел обучение на спортивных сборах, получил сертификаты тренера и судьи, имеет высшее педагогическое образование с дипломом специалиста. «Но мне сказали, что у вас там что-то не соответствует. То есть я преподавать в 40 странах могу, а в Алапаевске — нет?», — задается вопросом Шанин.

Спортсмен уточнил, что на данный момент они тренируют детей бесплатно. Ранее спорткомплекс «Зыряновский» выплачивал им зарплату. Журналист URA.RU обратился за комментарием к депутату Сергею Подкорытову. На момент публикации ответа не поступило.

Ответ прокуратуры депутату Сергею Подкорытову Фото: Александр Шанин

Ответ прокуратуры депутату Сергею Подкорытову Фото: Александр Шанин

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