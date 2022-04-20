20 апреля 2022

Челябинка рассказала, как в Мексике относятся к россиянам. «С русофобией не встречались»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар мексиканца
Жительница Челябинска провела в Мексике полгода Фото:

Жительница Челябинска Татьяна полгода провела в Мексике. Вернувшись домой, она рассказала корреспонденту URA.RU об отношении к россиянам в этой стране.

«На протяжении всего времени к нам относились хорошо. Мексиканцы приветливые люди. В стране нет даже намека на русофобию. Если честно, мексиканцы в большинстве своем и не знают, из-за чего сейчас идет конфликт между нациями. „Представители Майа“, будем так их называть, далеки от этого. Они не следят за геополитической ситуацией в мире», — рассказала Татьяна.

Женщина добавила, что на отсутствие ненависти по национальному признаку может влиять строгость мексиканских законов. По словам челябинки, если тебя притесняют по национальному признаку в Мексике, ты можешь обратиться в полицию, указать на человека, который это делает, и его депортируют.

«В Мексике мы встретили много русских и украинцев. Многие из них там живут на постоянной основе. Заводят семьи, рожают детей. И знаете, все дружат между собой. И русские, и украинцы, и мексиканцы. Вот говорят, что на Западе идет всплеск русофобии, но за полгода в Мексике мы с ней не встречались», — закончила свой рассказ Татьяна.

Ранее туристы из Челябинска, застрявшие в Египте, рассказали об отношении местных жителей к россиянам. Челябинцы сообщили, что в курортной стране замечательно относятся к ним. Однако, в некоторых странах ЕС русофобия, все же, проявляется. Так, например, в Эстонии отказываются принимать российских граждан на работу. А в Болгарии украинские беженцы развернули целый антироссийский фронт.

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Жительница Челябинска Татьяна полгода провела в Мексике. Вернувшись домой, она рассказала корреспонденту URA.RU об отношении к россиянам в этой стране. «На протяжении всего времени к нам относились хорошо. Мексиканцы приветливые люди. В стране нет даже намека на русофобию. Если честно, мексиканцы в большинстве своем и не знают, из-за чего сейчас идет конфликт между нациями. „Представители Майа“, будем так их называть, далеки от этого. Они не следят за геополитической ситуацией в мире», — рассказала Татьяна. Женщина добавила, что на отсутствие ненависти по национальному признаку может влиять строгость мексиканских законов. По словам челябинки, если тебя притесняют по национальному признаку в Мексике, ты можешь обратиться в полицию, указать на человека, который это делает, и его депортируют. «В Мексике мы встретили много русских и украинцев. Многие из них там живут на постоянной основе. Заводят семьи, рожают детей. И знаете, все дружат между собой. И русские, и украинцы, и мексиканцы. Вот говорят, что на Западе идет всплеск русофобии, но за полгода в Мексике мы с ней не встречались», — закончила свой рассказ Татьяна. Ранее туристы из Челябинска, застрявшие в Египте, рассказали об отношении местных жителей к россиянам. Челябинцы сообщили, что в курортной стране замечательно относятся к ним. Однако, в некоторых странах ЕС русофобия, все же, проявляется. Так, например, в Эстонии отказываются принимать российских граждан на работу. А в Болгарии украинские беженцы развернули целый антироссийский фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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