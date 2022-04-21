Стоимость летнего отдыха составляет от 66 рублей до несколько тысяч в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летний отдых детей Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет обеспечат 780 учреждений. Пребывание ребенка в некоторых учреждениях обойдется родителям до нескольких тысяч рублей в сутки. Об этом 22 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона.

«В 2022 году летний отдых детей области (возраст от 6 до 18 лет) обеспечат 780 учреждений. Из них 702 летних лагеря с дневным пребыванием с диапазоном цены от 66 до 311 рублей за один день пребывания», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В перечень самых дорогих попали 55 загородных лагерей, находящихся на территории региона. Стоимость проживания составит от 275 до 3295 рублей в сутки.

Пребывание ребенка в одном и десяти палаточных лагерях региона будет стоить от 240 до 2650 рублей в сутки. Четыре санатория-профилактория региона также готовы принять детей на летний отдых — суточная стоимость путевки составляет от 1300 до 1495 рублей. Свои двери для детского отдыха в регионе откроют несколько баз отдыха по цене от 1091 до 2000 рублей.

В этом году более 150 тысяч детей региона отдохнут в оздоровительных лагерях. В связи с изменениями санитарно-эпидемиологических правил наполняемость смен составит 100%. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил во время посещения детского оздоровительного комплекса «Лесная застава».