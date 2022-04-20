Козицын обещал губернатору Текслеру Академию футбола в Челябинске. Фото, видео

21 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Руководитель УГМК Андрей Козицын (справа) представил губернатору Алексею Текслеру подробную презентацию уникального спорткомплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), возглавляемая свердловским бизнесменом и меценатом Андреем Козицыным, построит в Челябинске крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Соответствующий стандартам ФИФА спорткомплекс появится в столице региона к 2025 году, передает корреспондент URA.RU с места презентации проекта. Футбольную академию построят на берегу реки Миасс благодаря инвестициям Челябинского цинкового завода (входит в группу УГМК). Комплекс будет включать раздевалки, разминочные залы, беговые дорожки, медпункт и кабинет допинг-контроля, а также тренажерный зал, магазин спорттоваров, пресс-центр. Трибуны будут вмещать 3 тысячи болельщиков. Вокруг будут действовать открытые спортивные площадки. «Я хотел бы начать со слов благодарности в адрес Андея Анатольевича (Козицына — ред.). Большая подготовительная работа позади, и я с радостью делюсь важной для Челябинска и всей нашей области новостью: у нас появится собственная Академия футбола. Крытый манеж — это другой уровень, новые условия и возможности для развития легкой атлетики. А легкая атлетика базовая для летних Олимпийских игр», — заявил собравшимся губернатор Алексей Текслер. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), возглавляемая свердловским бизнесменом и меценатом Андреем Козицыным, построит в Челябинске крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Соответствующий стандартам ФИФА спорткомплекс появится в столице региона к 2025 году, передает корреспондент URA.RU с места презентации проекта. Футбольную академию построят на берегу реки Миасс благодаря инвестициям Челябинского цинкового завода (входит в группу УГМК). Комплекс будет включать раздевалки, разминочные залы, беговые дорожки, медпункт и кабинет допинг-контроля, а также тренажерный зал, магазин спорттоваров, пресс-центр. Трибуны будут вмещать 3 тысячи болельщиков. Вокруг будут действовать открытые спортивные площадки. «Я хотел бы начать со слов благодарности в адрес Андея Анатольевича (Козицына — ред.). Большая подготовительная работа позади, и я с радостью делюсь важной для Челябинска и всей нашей области новостью: у нас появится собственная Академия футбола. Крытый манеж — это другой уровень, новые условия и возможности для развития легкой атлетики. А легкая атлетика базовая для летних Олимпийских игр», — заявил собравшимся губернатор Алексей Текслер.