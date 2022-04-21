21 апреля 2022

В Пермском крае на смену заморозкам придет тепло

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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, деревья, почки, природа, весна, верба
Выходные в Пермском крае будут теплыми Фото:

В Пермском крае под влиянием антициклона температура воздуха в ночь на 22 апреля в ряде территорий опустилась до минус 10 градусов. Однако уже днем в пятницу воздух начнет постепенно прогреваться, сообщается на сайте «Метеоролог и я».

«Сегодня, 22 апреля, температура воздуха начнет повышаться в связи с затоком более теплого воздуха по высотам. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов. В выходные дни потепление продолжится», — говорится на сайте.

По информации Гидрометцентра, в субботу, 23 апреля, в дневное время потеплеет до 11 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 13 градусов. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, также ожидается теплой. Воздух прогреется до 13-16 градусов, также возможны дожди.

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В Пермском крае под влиянием антициклона температура воздуха в ночь на 22 апреля в ряде территорий опустилась до минус 10 градусов. Однако уже днем в пятницу воздух начнет постепенно прогреваться, сообщается на сайте «Метеоролог и я». «Сегодня, 22 апреля, температура воздуха начнет повышаться в связи с затоком более теплого воздуха по высотам. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов. В выходные дни потепление продолжится», — говорится на сайте. По информации Гидрометцентра, в субботу, 23 апреля, в дневное время потеплеет до 11 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 13 градусов. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, также ожидается теплой. Воздух прогреется до 13-16 градусов, также возможны дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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