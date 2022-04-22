В Екатеринбурге сороку, которая запуталась в нитках на дереве и повредила крыло, выхаживали девять дней. Сегодня птицу отпустили на волю, рассказал журналисту URA.RU зооспасатель Евгений Зенков.
«13 апреля поступило сообщение о птице, повисшей на нитке в ветвях дерева на 8 Марта, 57. На конце крыла во много оборотов намоталась тонкая эластичная нить, другой конец которой терялся в ветвях тополя на высоте третьего этажа. Сорока снята и доставлена в клинику», — поделился Зенков.
Обследовав сороку, врачи диагностировали у нее вывих фаланги. На восстановление птице понадобилось девять дней. В день выписки сотрудницы клиники подготовили коробку, куда усадили пациентку и положили двух мраморных тараканов. «Мы перевезли сороку на то место, которое она покинула при столь катастрофических обстоятельствах сереньким днем на прошлой неделе. Теперь ярко светило солнце. Мы приоткрыли коробку», — добавляет Зенков.
По его словам, этой сороке повезло. Небольшой процент птиц, которые получают травмы, могут продолжать летать. Из-за этого они достаточно быстро погибают. В городе есть несколько волонтеров, которые готовы приютить нелетных птиц.
Пытаясь самостоятельно распутаться, сорока травмировала крыло
Фото: сообщество «Зооспас в Екатеринбурге», vk.com
Сороку выхаживали ветеринары из клиники «Зооспец»
Фото: сообщество «Зооспас в Екатеринбурге», vk.com
В Екатеринбурге сороку, которая запуталась в нитках на дереве и повредила крыло, выхаживали девять дней. Сегодня птицу отпустили на волю, рассказал журналисту URA.RU зооспасатель Евгений Зенков. «13 апреля поступило сообщение о птице, повисшей на нитке в ветвях дерева на 8 Марта, 57. На конце крыла во много оборотов намоталась тонкая эластичная нить, другой конец которой терялся в ветвях тополя на высоте третьего этажа. Сорока снята и доставлена в клинику», — поделился Зенков. Обследовав сороку, врачи диагностировали у нее вывих фаланги. На восстановление птице понадобилось девять дней. В день выписки сотрудницы клиники подготовили коробку, куда усадили пациентку и положили двух мраморных тараканов. «Мы перевезли сороку на то место, которое она покинула при столь катастрофических обстоятельствах сереньким днем на прошлой неделе. Теперь ярко светило солнце. Мы приоткрыли коробку», — добавляет Зенков. По его словам, этой сороке повезло. Небольшой процент птиц, которые получают травмы, могут продолжать летать. Из-за этого они достаточно быстро погибают. В городе есть несколько волонтеров, которые готовы приютить нелетных птиц.