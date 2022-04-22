Птица запуталась в нитях и повредила крыло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге сороку, которая запуталась в нитках на дереве и повредила крыло, выхаживали девять дней. Сегодня птицу отпустили на волю, рассказал журналисту URA.RU зооспасатель Евгений Зенков.

«13 апреля поступило сообщение о птице, повисшей на нитке в ветвях дерева на 8 Марта, 57. На конце крыла во много оборотов намоталась тонкая эластичная нить, другой конец которой терялся в ветвях тополя на высоте третьего этажа. Сорока снята и доставлена в клинику», — поделился Зенков.

Обследовав сороку, врачи диагностировали у нее вывих фаланги. На восстановление птице понадобилось девять дней. В день выписки сотрудницы клиники подготовили коробку, куда усадили пациентку и положили двух мраморных тараканов. «Мы перевезли сороку на то место, которое она покинула при столь катастрофических обстоятельствах сереньким днем на прошлой неделе. Теперь ярко светило солнце. Мы приоткрыли коробку», — добавляет Зенков.

По его словам, этой сороке повезло. Небольшой процент птиц, которые получают травмы, могут продолжать летать. Из-за этого они достаточно быстро погибают. В городе есть несколько волонтеров, которые готовы приютить нелетных птиц.

Пытаясь самостоятельно распутаться, сорока травмировала крыло Фото: сообщество «Зооспас в Екатеринбурге», vk.com

Сороку выхаживали ветеринары из клиники «Зооспец» Фото: сообщество «Зооспас в Екатеринбурге», vk.com