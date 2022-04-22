22 апреля 2022

В больнице Екатеринбурга вылечили сороку с вывихом фаланги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сорока, полет птицы
Птица запуталась в нитях и повредила крыло Фото:

В Екатеринбурге сороку, которая запуталась в нитках на дереве и повредила крыло, выхаживали девять дней. Сегодня птицу отпустили на волю, рассказал журналисту URA.RU зооспасатель Евгений Зенков.

«13 апреля поступило сообщение о птице, повисшей на нитке в ветвях дерева на 8 Марта, 57. На конце крыла во много оборотов намоталась тонкая эластичная нить, другой конец которой терялся в ветвях тополя на высоте третьего этажа. Сорока снята и доставлена в клинику», — поделился Зенков.

Обследовав сороку, врачи диагностировали у нее вывих фаланги. На восстановление птице понадобилось девять дней. В день выписки сотрудницы клиники подготовили коробку, куда усадили пациентку и положили двух мраморных тараканов. «Мы перевезли сороку на то место, которое она покинула при столь катастрофических обстоятельствах сереньким днем на прошлой неделе. Теперь ярко светило солнце. Мы приоткрыли коробку», — добавляет Зенков.

По его словам, этой сороке повезло. Небольшой процент птиц, которые получают травмы, могут продолжать летать. Из-за этого они достаточно быстро погибают. В городе есть несколько волонтеров, которые готовы приютить нелетных птиц.

Пытаясь самостоятельно распутаться, сорока травмировала крыло
Фото:
Сороку выхаживали ветеринары из клиники «Зооспец»
Фото:

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В Екатеринбурге сороку, которая запуталась в нитках на дереве и повредила крыло, выхаживали девять дней. Сегодня птицу отпустили на волю, рассказал журналисту URA.RU зооспасатель Евгений Зенков. «13 апреля поступило сообщение о птице, повисшей на нитке в ветвях дерева на 8 Марта, 57. На конце крыла во много оборотов намоталась тонкая эластичная нить, другой конец которой терялся в ветвях тополя на высоте третьего этажа. Сорока снята и доставлена в клинику», — поделился Зенков. Обследовав сороку, врачи диагностировали у нее вывих фаланги. На восстановление птице понадобилось девять дней. В день выписки сотрудницы клиники подготовили коробку, куда усадили пациентку и положили двух мраморных тараканов. «Мы перевезли сороку на то место, которое она покинула при столь катастрофических обстоятельствах сереньким днем на прошлой неделе. Теперь ярко светило солнце. Мы приоткрыли коробку», — добавляет Зенков. По его словам, этой сороке повезло. Небольшой процент птиц, которые получают травмы, могут продолжать летать. Из-за этого они достаточно быстро погибают. В городе есть несколько волонтеров, которые готовы приютить нелетных птиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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