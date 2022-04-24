В пермском сетевом магазине обманули инкассаторов на 300 тысяч

Замуправляющего одного из сетевых магазинов в Соликамске (Пермский край) обманула инкассацию и начальство, похитив из магазина 300 тысяч рублей. Женщина несколько раз отменяла инкассацию в торговой точке, а денежные средства присваивала себе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.
Среди обязанностей управляющей было ведение учета выручки торговой точки, обеспечение ее сохранности, а также инкассация денег в банк, которая должна была проходить три раза в неделю. Если же не накапливалась определенная сумма, то инкассацию можно было отменить — чем и пользовалась пермячка.
«В период с мая по июнь 2021 года женщина пять раз звонила в финансовую организацию и отменяла инкассацию подведомственного ей магазина. Однако документально она все оформляла и таким образом похитила 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 2 года.
Замуправляющего одного из сетевых магазинов в Соликамске (Пермский край) обманула инкассацию и начальство, похитив из магазина 300 тысяч рублей. Женщина несколько раз отменяла инкассацию в торговой точке, а денежные средства присваивала себе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Среди обязанностей управляющей было ведение учета выручки торговой точки, обеспечение ее сохранности, а также инкассация денег в банк, которая должна была проходить три раза в неделю. Если же не накапливалась определенная сумма, то инкассацию можно было отменить — чем и пользовалась пермячка. «В период с мая по июнь 2021 года женщина пять раз звонила в финансовую организацию и отменяла инкассацию подведомственного ей магазина. Однако документально она все оформляла и таким образом похитила 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 2 года.