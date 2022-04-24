В пермском сетевом магазине обманули инкассаторов на 300 тысяч

25 апреля 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Женщина отчитывалась, что отдавала деньги на инкассацию, при этом присваивала их себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замуправляющего одного из сетевых магазинов в Соликамске (Пермский край) обманула инкассацию и начальство, похитив из магазина 300 тысяч рублей. Женщина несколько раз отменяла инкассацию в торговой точке, а денежные средства присваивала себе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Среди обязанностей управляющей было ведение учета выручки торговой точки, обеспечение ее сохранности, а также инкассация денег в банк, которая должна была проходить три раза в неделю. Если же не накапливалась определенная сумма, то инкассацию можно было отменить — чем и пользовалась пермячка. «В период с мая по июнь 2021 года женщина пять раз звонила в финансовую организацию и отменяла инкассацию подведомственного ей магазина. Однако документально она все оформляла и таким образом похитила 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 2 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Замуправляющего одного из сетевых магазинов в Соликамске (Пермский край) обманула инкассацию и начальство, похитив из магазина 300 тысяч рублей. Женщина несколько раз отменяла инкассацию в торговой точке, а денежные средства присваивала себе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. Среди обязанностей управляющей было ведение учета выручки торговой точки, обеспечение ее сохранности, а также инкассация денег в банк, которая должна была проходить три раза в неделю. Если же не накапливалась определенная сумма, то инкассацию можно было отменить — чем и пользовалась пермячка. «В период с мая по июнь 2021 года женщина пять раз звонила в финансовую организацию и отменяла инкассацию подведомственного ей магазина. Однако документально она все оформляла и таким образом похитила 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 2 года.