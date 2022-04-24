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Челябинский мастер нашел у пенсионера в телевизоре 326 вирусов

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Дальнейшую судьбу юного телемастера будет решать суд Фото:

В Копейске мастер по ремонту бытовой техники обманул пенсионера. Молодой человек сообщил пожилому жителю, что обнаружил в его телевизоре 326 сетевых вирусов и потребовал за их удаление свыше 53 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуру Челябинской области.

«Пенсионер из Копейска вызвал для ремонта телевизора18-летнего мастера по ремонту электробытовой техники. Молодой человек заявил, что обнаружил в программном обеспечении телевизора 326 сетевых вирусов, на удаление которых потребуется свыше 53 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Потерпевший передал денежные средства мастеру. Молодой человек произвел пультом от телевизора настройку звука телевизора и с похищенными денежными средствами скрылся.

Впоследствии, в ходе разговора с другим телевизионным мастером пенсионер понял, что его обманули. Дело в отношении телевизионного мастера прокуратура Копейска направила в суд.

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В Копейске мастер по ремонту бытовой техники обманул пенсионера. Молодой человек сообщил пожилому жителю, что обнаружил в его телевизоре 326 сетевых вирусов и потребовал за их удаление свыше 53 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуру Челябинской области. «Пенсионер из Копейска вызвал для ремонта телевизора18-летнего мастера по ремонту электробытовой техники. Молодой человек заявил, что обнаружил в программном обеспечении телевизора 326 сетевых вирусов, на удаление которых потребуется свыше 53 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры. Потерпевший передал денежные средства мастеру. Молодой человек произвел пультом от телевизора настройку звука телевизора и с похищенными денежными средствами скрылся. Впоследствии, в ходе разговора с другим телевизионным мастером пенсионер понял, что его обманули. Дело в отношении телевизионного мастера прокуратура Копейска направила в суд.
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