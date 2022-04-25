Экс-депутат Рады раскрыл схему обогащения Запада за счет Украины

Деньги, выделяемые США для Украины, обналичиваются западными политиками и чиновниками. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Новая схема обогащения западных чиновников и политиков с использованием военного конфликта на Украине. Речь идет о миллиардах и сотнях миллионах долларов которые выделяются из американского бюджета и заходят на украинские благотворительные фонды, откуда бесконтрольно уходят на офшоры и обналичиваются», — написал Кива в своем telegram-канале.
По его словам, главной задачей политиков Запада является откат от финансовой помощи, которую Америка выделяет Украине. «Для этого и нужны были спектакли с кровавыми картинками и выступления шута-Зеленского в парламентах западных стран», — написал он.
Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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Деньги, выделяемые США для Украины, обналичиваются западными политиками и чиновниками. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Новая схема обогащения западных чиновников и политиков с использованием военного конфликта на Украине. Речь идет о миллиардах и сотнях миллионах долларов которые выделяются из американского бюджета и заходят на украинские благотворительные фонды, откуда бесконтрольно уходят на офшоры и обналичиваются», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, главной задачей политиков Запада является откат от финансовой помощи, которую Америка выделяет Украине. «Для этого и нужны были спектакли с кровавыми картинками и выступления шута-Зеленского в парламентах западных стран», — написал он. Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.