Пентагон раскрыл всю военную помощь Украине

23 апреля 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

США потратили на военную помощь для Украины 4 млрд долларов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов. «По состоянию на 22 апреля Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов на помощь в области безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля», — говорится на сайте. В документе уточняется, что военная помощь, выделяемая США, включает в себя более 700 беспилотных авиасистем Switchblade, 16 вертолетов Ми-17, свыше 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 183 тысячи снарядов и 72 транспортных средства для буксировки девяноста 155-миллиметровых гаубиц. Помимо этого Пентагон выделил Вооруженным силам Украины более 5,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и больше 14 тысяч «иных противотанковых систем». В заявлении также значатся 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 50 миллионов единиц боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов. «По состоянию на 22 апреля Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов на помощь в области безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля», — говорится на сайте. В документе уточняется, что военная помощь, выделяемая США, включает в себя более 700 беспилотных авиасистем Switchblade, 16 вертолетов Ми-17, свыше 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 183 тысячи снарядов и 72 транспортных средства для буксировки девяноста 155-миллиметровых гаубиц. Помимо этого Пентагон выделил Вооруженным силам Украины более 5,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и больше 14 тысяч «иных противотанковых систем». В заявлении также значатся 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 50 миллионов единиц боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.