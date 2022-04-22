22 апреля 2022

Пентагон раскрыл всю военную помощь Украине

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
США потратили на военную помощь для Украины 4 млрд долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов.

«По состоянию на 22 апреля Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов на помощь в области безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля», — говорится на сайте. В документе уточняется, что военная помощь, выделяемая США, включает в себя более 700 беспилотных авиасистем Switchblade, 16 вертолетов Ми-17, свыше 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 183 тысячи снарядов и 72 транспортных средства для буксировки девяноста 155-миллиметровых гаубиц.

Помимо этого Пентагон выделил Вооруженным силам Украины более 5,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и больше 14 тысяч «иных противотанковых систем». В заявлении также значатся 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 50 миллионов единиц боеприпасов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов. «По состоянию на 22 апреля Соединенные Штаты выделили Украине более 4 миллиардов долларов на помощь в области безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля», — говорится на сайте. В документе уточняется, что военная помощь, выделяемая США, включает в себя более 700 беспилотных авиасистем Switchblade, 16 вертолетов Ми-17, свыше 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 183 тысячи снарядов и 72 транспортных средства для буксировки девяноста 155-миллиметровых гаубиц. Помимо этого Пентагон выделил Вооруженным силам Украины более 5,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и больше 14 тысяч «иных противотанковых систем». В заявлении также значатся 200 бронетранспортеров, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и свыше 50 миллионов единиц боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв. По сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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