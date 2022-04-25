В Челябинской области ожидаются грозы

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Первые грозы и летняя погода ожидают челябинцев Фото:

Первые весенние грозы в Челябинской области пройдут уже 28 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра. При этом в области сложится практически летняя погода с температурой до 28 градусов.

«28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха днем прогреется до 28 градусов, а на северо-западе — до 21 градуса», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Как сообщают синоптики, в четверг ожидается юго-западный и западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости в 15-17 метров в секунду.

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Первые весенние грозы в Челябинской области пройдут уже 28 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра. При этом в области сложится практически летняя погода с температурой до 28 градусов. «28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха днем прогреется до 28 градусов, а на северо-западе — до 21 градуса», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. Как сообщают синоптики, в четверг ожидается юго-западный и западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости в 15-17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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