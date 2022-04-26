Российский офицер проявил смекалку и спас войсковую колонну

Подполковник Андрей Найданов смог увести колонну из 40 машин из-под обстрела националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подполковник инженерных войск РФ Андрей Найданов смог обнаружить вражеский беспилотник и вывести колонну техники из-под обстрела националистов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Колонна инженерных подразделений в составе 40 машин и более 100 человек личного состава под руководством подполковника Андрея Найданова выдвинулась в район. Во время стоянки в одном из населенных пунктов был обнаружен беспилотник противника. Подполковник Найданов оценил обстановку, предположил возможный артиллерийский удар противника, принял решение и вывел колонну из-под удара врага. Через 7 минут после выхода украинские националисты нанесли мощный удар из артиллерийских орудий», — сообщили в Минобороны.

В Минобороны также отметили действия сержанта Велимира Трегуба. Он был отрезан от основных сил своего батальона и вместе с пятью солдатами более трех часов удерживал опорный пункт, отстреливаясь от националистов, которых было значительно больше. В военном ведомстве также сообщили о героизме матроса Сергея Вошкова. Он запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное удаление от своего подразделения, после чего выбрался и укрылся. После того как автомобиль взорвался, матрос самостоятельно добрался до своего подразделения.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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