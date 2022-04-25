В центре Челябинска 1 мая ограничат движение

Движение ограничат из-за праздничного салюта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Челябинска вечером 1 мая ограничат движение транспорта. Как заявили в пресс-службе мэрии города, проезд будет ограничен из-за праздничного салюта.

«1 мая на набережной реки Миасс состоится праздничный фейерверк. Движение транспорта будет ограничено с 20.00 до 23.00 на ряде улиц города», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

По сообщению пресс-службы мэрии Челябинска, движение будет ограничено на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда, улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы. Также будет ограничено движение по улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки), Свердловский проспект перекроют от проспекта Победы до проспекта Ленина. По улице Труда нельзя будет проехать от пересечения с улицей Российской и до Свердловского проспекта, также проезд будет закрыт по улице Красная от проспекта Ленина до проспекта Победы.

Администрация Челябинска просит автовладельцев заранее продумывать маршрут своего движения с учетом новых ограничений. Ограничения снимут после праздничного фейерверка.

Первомайский салют пройдет в рамках празднования присвоения Челябинску звания Города трудовой доблести. Также в Челябинске 1 мая пройдет концерт, на котором выступят работники предприятий региона.