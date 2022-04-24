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В Челябинске 1 мая состоится праздничный салют

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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Салют состоится на набережной реки Миасс Фото:

В Челябинске 1 мая на набережной реки Миасс состоится праздничный салют. Об этом на совещании с мэром города Натальей Котовой 25 апреля заявил замглавы Сергей Авдеев.

«Первого мая на набережной реки Миасс в 22 часа состоится праздничный фейерверк в рамках празднования присвоения Челябинску звания города трудовой доблести. Фейерверк будет проходить около памятника Петру Столыпину», — сообщил Авдеев.

Также 1 мая в парке Гагарина будет организован праздничный концерт с участием работников предприятий региона. Организатором мероприятия выступит Федерация профсоюзов области. Концерт начнется в 12 часов дня.

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В Челябинске 1 мая на набережной реки Миасс состоится праздничный салют. Об этом на совещании с мэром города Натальей Котовой 25 апреля заявил замглавы Сергей Авдеев. «Первого мая на набережной реки Миасс в 22 часа состоится праздничный фейерверк в рамках празднования присвоения Челябинску звания города трудовой доблести. Фейерверк будет проходить около памятника Петру Столыпину», — сообщил Авдеев. Также 1 мая в парке Гагарина будет организован праздничный концерт с участием работников предприятий региона. Организатором мероприятия выступит Федерация профсоюзов области. Концерт начнется в 12 часов дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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