В Челябинске 1 мая состоится праздничный салют

Салют состоится на набережной реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 мая на набережной реки Миасс состоится праздничный салют. Об этом на совещании с мэром города Натальей Котовой 25 апреля заявил замглавы Сергей Авдеев.

«Первого мая на набережной реки Миасс в 22 часа состоится праздничный фейерверк в рамках празднования присвоения Челябинску звания города трудовой доблести. Фейерверк будет проходить около памятника Петру Столыпину», — сообщил Авдеев.

Также 1 мая в парке Гагарина будет организован праздничный концерт с участием работников предприятий региона. Организатором мероприятия выступит Федерация профсоюзов области. Концерт начнется в 12 часов дня.