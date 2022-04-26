В Перми разработали программу для защиты школ от нападений

Программа способна обнаружить применение длинноствольных ружей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские разработчики из компании «ВИПАКС» создали модуль видеоналитики «Детектор оружия», который может вовремя выявить и предотвратить применение оружия в учебных заведения, банках и прочих значимых объектах, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Новое программное обеспечение поможет вовремя выявить и уведомить охрану о применении оружия в учебных заведениях, торговых центрах, банках и других социально значимых объектах», — сообщается на сайте. Система способна самостоятельно определить с камеры наблюдения длинноствольное ружье.

Программа анализирует видеопоток с камер в реальном времени. В случае обнаружения вооруженного человека камера передает сигнал на пульт охраны. Если угроза подтверждается, оператор нажимает тревожный сигнал и вызывает спецслужбы. Пока модуль тестируется в реальных условиях на территории одного из краевых вузов.

Ранее стало известно о вооруженном нападении на детский сад в Ульяновске. 26-летний мужчина вошел на территорию учреждения и устроил стрельбу из ружья. В результате погибло 4 человека.