В Британии указали на грандиозный провал Зеленского. «Он неудачник»

27 апреля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Если бы Владимир Зеленский обладал лидерскими качествами, он мог бы предотвратить спецоперацию, считает Ричард Саква Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский так и не стал самостоятельным политиком, что говорит о нем как о «грандиозном неудачнике». Такое мнение высказал британский политолог Ричард Саква в беседе с агентством The Grayzone. «Трагедия Зеленского в том, что он так и не стал в конечном итоге самостоятельным государственным деятелем. И лесть, которая сейчас достается Зеленскому, на мой взгляд, в корне неверная. Зеленский не является серьезным государственным деятелем. Он неудачник самого грандиозного масштаба. Если бы в нем были лидерские качества, он бы предотвратил сегодняшние события на Украине», — заявил Саква. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский так и не стал самостоятельным политиком, что говорит о нем как о «грандиозном неудачнике». Такое мнение высказал британский политолог Ричард Саква в беседе с агентством The Grayzone. «Трагедия Зеленского в том, что он так и не стал в конечном итоге самостоятельным государственным деятелем. И лесть, которая сейчас достается Зеленскому, на мой взгляд, в корне неверная. Зеленский не является серьезным государственным деятелем. Он неудачник самого грандиозного масштаба. Если бы в нем были лидерские качества, он бы предотвратил сегодняшние события на Украине», — заявил Саква. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.