27 апреля 2022

Минобороны РФ: в Запорожье ВСУ разместили в больнице

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Украинских военных разместили в больнице в Запорожье, сообщается в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье подразделение украинских военных разместили в больнице. При этом огневые позиции находятся на прилегающей территории, сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ. На прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии», — появилась информация на официальном сайте ведомства.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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В Запорожье подразделение украинских военных разместили в больнице. При этом огневые позиции находятся на прилегающей территории, сообщили в Минобороны РФ. «В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ. На прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии», — появилась информация на официальном сайте ведомства. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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