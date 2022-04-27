Минобороны РФ: в Запорожье ВСУ разместили в больнице 28 апреля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 + Украинских военных разместили в больнице в Запорожье, сообщается в Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожье подразделение украинских военных разместили в больнице. При этом огневые позиции находятся на прилегающей территории, сообщили в Минобороны РФ. «В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ. На прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии», — появилась информация на официальном сайте ведомства. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В Запорожье подразделение украинских военных разместили в больнице. При этом огневые позиции находятся на прилегающей территории, сообщили в Минобороны РФ. «В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ. На прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии», — появилась информация на официальном сайте ведомства. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент РФ Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям