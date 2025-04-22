Движение по трассе М-11 в Москву парализовано из-за жуткого ДТП. Видео

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По данным МЧС, в результате аварии пострадало два человека
По данным МЧС, в результате аварии пострадало два человека Фото:

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-11 в сторону Москвы. Движение временно заблокировано. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Движение по трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано из-за серьезной аварии — столкнулись два грузовика и легковушка», — говорится в сообщении. Известно, что в результате аварии два человека пострадали. 

Инцидент произошел на 194-м километре трассы в Тверской области, в Калининском муниципальном округе. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, на месте работают экстренные службы. Факт аварии подтвердили в МЧС по Тверской области. Сейчас на месте работают спасатели, они ликвидируют последствия ДТП.

Для водителей организован объезд через трассу М-10 на 208-м километре. Движение по трассе М-11 в сторону Москвы временно заблокировано, водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-11 в сторону Москвы. Движение временно заблокировано. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Движение по трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано из-за серьезной аварии — столкнулись два грузовика и легковушка», — говорится в сообщении. Известно, что в результате аварии два человека пострадали.  Инцидент произошел на 194-м километре трассы в Тверской области, в Калининском муниципальном округе. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, на месте работают экстренные службы. Факт аварии подтвердили в МЧС по Тверской области. Сейчас на месте работают спасатели, они ликвидируют последствия ДТП. Для водителей организован объезд через трассу М-10 на 208-м километре. Движение по трассе М-11 в сторону Москвы временно заблокировано, водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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