Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-11 в сторону Москвы. Движение временно заблокировано. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Движение по трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано из-за серьезной аварии — столкнулись два грузовика и легковушка», — говорится в сообщении. Известно, что в результате аварии два человека пострадали.
Инцидент произошел на 194-м километре трассы в Тверской области, в Калининском муниципальном округе. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, на месте работают экстренные службы. Факт аварии подтвердили в МЧС по Тверской области. Сейчас на месте работают спасатели, они ликвидируют последствия ДТП.
Для водителей организован объезд через трассу М-10 на 208-м километре. Движение по трассе М-11 в сторону Москвы временно заблокировано, водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
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