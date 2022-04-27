В пермские школы закупают флаги и гербы РФ

В 694 школы Пермского края закупят флаги и гербы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России — с 1 сентября дети будут начинать учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна. О подготовке к реализации инициативы федерального министра образования на заседании правительства края рассказала глава регионального минобра Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU.

«Новое направление, которое уже получило старт в Пермском крае и станет полномасштабным с 1 сентября этого года — это использование государственных символов Российской Федерации в учебном процессе. Каждый понедельник будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна», — сообщила Кассина, рассказывая о патриотическом воспитании школьников.

Власти планируют в 2023 году закупить для 694 школ девятиметровые флагштоки, большие и настольные флаги РФ, а также гербы страны. По словам Кассиной, деньги на это будут выделены из федерального бюджета.

Ранее URA.RU рассказывало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов 19 апреля заявил о нововведении — с начала учебного года в российских школах каждую неделю будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн. Кравцов также сообщил, что школьники будут изучать историю России с первого класса.