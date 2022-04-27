27 апреля 2022

В пермские школы закупают флаги и гербы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День флага РФ. Екатеринбург, площадь труда, памятник татищеву и де геннину, триколор, флаг россии
В 694 школы Пермского края закупят флаги и гербы РФ Фото:

Власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России — с 1 сентября дети будут начинать учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна. О подготовке к реализации инициативы федерального министра образования на заседании правительства края рассказала глава регионального минобра Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU.

«Новое направление, которое уже получило старт в Пермском крае и станет полномасштабным с 1 сентября этого года — это использование государственных символов Российской Федерации в учебном процессе. Каждый понедельник будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна», — сообщила Кассина, рассказывая о патриотическом воспитании школьников.

Власти планируют в 2023 году закупить для 694 школ девятиметровые флагштоки, большие и настольные флаги РФ, а также гербы страны. По словам Кассиной, деньги на это будут выделены из федерального бюджета.

Ранее URA.RU рассказывало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов 19 апреля заявил о нововведении — с начала учебного года в российских школах каждую неделю будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн. Кравцов также сообщил, что школьники будут изучать историю России с первого класса.

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Власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России — с 1 сентября дети будут начинать учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна. О подготовке к реализации инициативы федерального министра образования на заседании правительства края рассказала глава регионального минобра Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU. «Новое направление, которое уже получило старт в Пермском крае и станет полномасштабным с 1 сентября этого года — это использование государственных символов Российской Федерации в учебном процессе. Каждый понедельник будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна», — сообщила Кассина, рассказывая о патриотическом воспитании школьников. Власти планируют в 2023 году закупить для 694 школ девятиметровые флагштоки, большие и настольные флаги РФ, а также гербы страны. По словам Кассиной, деньги на это будут выделены из федерального бюджета. Ранее URA.RU рассказывало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов 19 апреля заявил о нововведении — с начала учебного года в российских школах каждую неделю будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн. Кравцов также сообщил, что школьники будут изучать историю России с первого класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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