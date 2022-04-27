Транспорт в центре Челябинска 2 мая не сможет ходить в обычном режиме с 9:30 до 13:30 (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение транспорта сразу по нескольким улицам и проспектам Челябинска 2 мая остановят ради проведения сразу трех масштабных спортивных событий. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделе ГИБДД.

«В Челябинске 2 мая пройдут праздничные мероприятия, связанные с проведением 89-й легкоатлетической эстафеты, 68-й кольцевой велогонки и 10-й гонки на лыжероллерах. Просим транспорта жителей и гостей города заранее планировать маршруты и места парковки в связи с этим», — говорится в обращении отдела пропаганды ОГИБДД.

Движение будет закрыто следующим образом:

по проспекту Ленина — от улицы Лесопарковой до Свердловского проспекта — с 9:30 до 12:00;

по проспекту Ленина — от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга — с 9:30 до 13:30;

по улице Воровского — от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина — с 09:30 до 13:30.

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