27 апреля 2022

В Челябинске остановят движение ради трех масштабных мероприятий. Карта, график

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Бессмертный полк. Челябинск, камаз, пешеходный переход, движение перекрыто, самосвалы, проспект ленина, перекрытие дорог
Транспорт в центре Челябинска 2 мая не сможет ходить в обычном режиме с 9:30 до 13:30 (фото из архива) Фото:

Движение транспорта сразу по нескольким улицам и проспектам Челябинска 2 мая остановят ради проведения сразу трех масштабных спортивных событий. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделе ГИБДД.

«В Челябинске 2 мая пройдут праздничные мероприятия, связанные с проведением 89-й легкоатлетической эстафеты, 68-й кольцевой велогонки и 10-й гонки на лыжероллерах. Просим транспорта жителей и гостей города заранее планировать маршруты и места парковки в связи с этим», — говорится в обращении отдела пропаганды ОГИБДД.

Движение будет закрыто следующим образом:

  • по проспекту Ленина — от улицы Лесопарковой до Свердловского проспекта — с 9:30 до 12:00;
  • по проспекту Ленина — от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга — с 9:30 до 13:30;
  • по улице Воровского — от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина — с 09:30 до 13:30.

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Движение транспорта сразу по нескольким улицам и проспектам Челябинска 2 мая остановят ради проведения сразу трех масштабных спортивных событий. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделе ГИБДД. «В Челябинске 2 мая пройдут праздничные мероприятия, связанные с проведением 89-й легкоатлетической эстафеты, 68-й кольцевой велогонки и 10-й гонки на лыжероллерах. Просим транспорта жителей и гостей города заранее планировать маршруты и места парковки в связи с этим», — говорится в обращении отдела пропаганды ОГИБДД. Движение будет закрыто следующим образом:
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