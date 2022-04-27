В Перми при запуске метро покажут шоу с участием губернатора

28 апреля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Пермское наземное метро начнет работу 30 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на церемонии открытия кольцевого движения скоростных электропоездов «Ласточка» покажут театрализованное представление. Небольшой перфоманс организаторы приготовили и для губернатора Дмитрия Махонина. «К губернатору подбежит мальчик-газетчик, с криками „Сенсация-сенсация, в Перми открывают метро!“, а буфетчица предложит леденец на палочке», рассказали URA.RU в «Пермской пригородной компании». Далее Дмитрию Махонину и другим гостям устроят короткую экскурсию по вокзалу. Ее проведет человек в форме дореволюционного станционного смотрителя. После этого все присутствующие сядут в электричку, и она отправится в первый рейс. В качестве актеров и статистов выступят студенты Пермского института искусств и культуры и местные предприниматели. По словам организаторов ретро-шоу, их цель — изобразить будни вокзалов начала 20 века, когда в России активно велось развитие железных дорог. «Пермское центральное кольцо» со скоростным поездом «Ласточка» заработает в Перми 30 апреля. В маршрут наземного метро включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Ферма, микрорайон Голованово и другие станции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми на церемонии открытия кольцевого движения скоростных электропоездов «Ласточка» покажут театрализованное представление. Небольшой перфоманс организаторы приготовили и для губернатора Дмитрия Махонина. «К губернатору подбежит мальчик-газетчик, с криками „Сенсация-сенсация, в Перми открывают метро!“, а буфетчица предложит леденец на палочке», рассказали URA.RU в «Пермской пригородной компании». Далее Дмитрию Махонину и другим гостям устроят короткую экскурсию по вокзалу. Ее проведет человек в форме дореволюционного станционного смотрителя. После этого все присутствующие сядут в электричку, и она отправится в первый рейс. В качестве актеров и статистов выступят студенты Пермского института искусств и культуры и местные предприниматели. По словам организаторов ретро-шоу, их цель — изобразить будни вокзалов начала 20 века, когда в России активно велось развитие железных дорог. «Пермское центральное кольцо» со скоростным поездом «Ласточка» заработает в Перми 30 апреля. В маршрут наземного метро включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Ферма, микрорайон Голованово и другие станции.