Жительницу Магнитогорска осудили за падение сосульки на ребенка

Из-за падения наледи с крыш домов пострадали несколько человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику коммунальной организации, виновной в падении наледи на людей с крыш обслуживаемых домов. Одним из пострадавших оказался ребенок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимая, являясь начальником ЖЭУ № 16 ООО УК „Логист“, ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по организации очистки и удалению снега, наледей и сосулек с кровли домов. В результате с кровли одного из домов наледь упала на 10-летнего ребенка, причинив ему боль, с крыши второго — на пенсионерку, получившую легкий вред здоровью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Женщина признана виновной по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и приговорена к году ограничения свободы. Также суд удовлетворил исковые требования пенсионерки о взыскании морального вреда в размере 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскано около 19 тыс. рублей.