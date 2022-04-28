28 апреля 2022

Жительницу Магнитогорска осудили за падение сосульки на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, снег, зима, жкх, сосульки на трубе
Из-за падения наледи с крыш домов пострадали несколько человек Фото:

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику коммунальной организации, виновной в падении наледи на людей с крыш обслуживаемых домов. Одним из пострадавших оказался ребенок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимая, являясь начальником ЖЭУ № 16 ООО УК „Логист“, ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по организации очистки и удалению снега, наледей и сосулек с кровли домов. В результате с кровли одного из домов наледь упала на 10-летнего ребенка, причинив ему боль, с крыши второго — на пенсионерку, получившую легкий вред здоровью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Женщина признана виновной по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и приговорена к году ограничения свободы. Также суд удовлетворил исковые требования пенсионерки о взыскании морального вреда в размере 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскано около 19 тыс. рублей.

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Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику коммунальной организации, виновной в падении наледи на людей с крыш обслуживаемых домов. Одним из пострадавших оказался ребенок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимая, являясь начальником ЖЭУ № 16 ООО УК „Логист“, ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности по организации очистки и удалению снега, наледей и сосулек с кровли домов. В результате с кровли одного из домов наледь упала на 10-летнего ребенка, причинив ему боль, с крыши второго — на пенсионерку, получившую легкий вред здоровью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Женщина признана виновной по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и приговорена к году ограничения свободы. Также суд удовлетворил исковые требования пенсионерки о взыскании морального вреда в размере 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскано около 19 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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