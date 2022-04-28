Где пермякам можно отдохнуть на майские праздники

Туры на Усьвинские столбы доступны пермякам все праздничные выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В воскресенье 1 мая в России отмечается день труда. Выходными также были объявлены 2 и 3 число. URA.RU подготовило список мероприятий и мест, где можно отметить праздник и провести 4 дня выходных в Пермском крае.

В честь праздника в Перми 1 мая от здания Карйсовпрофа в 8:30 стартует профсоюзная автоколонна, которая пройдет до стадиона «Локомотив». В 10:00 у стадиона откроется маевка «Мир! Труд! Май!», в которой будет участвовать около 1000 человек. В 12:00 на сцене в парке им. Горького состоится праздничный концерт. Перед пермяками выступят «Ба-Ба-Ту», «Воскресенье», «Груша», Александр Андронов и другие. Выступление будет длиться до 15:00 часов.

В выходные пермяки могут поехать в тур на Усьвинские столбы и в Каменный город на востоке края. Желающим стоит записаться как можно скорее, так как места уже занимают. Также жителей края могут заинтересовать поход по Оленьим ручьям и пикник у Шумихинских скал.

Во вторник 3 мая все любители животных могут попробовать себя в догтреккинге — пешей прогулке по пересеченной местности с четвероногим другом. Горожанам предлагают прогуляться с собакой породы сибирский хаски по сосновому бору в микрорайоне Верхняя Курья в Перми. Стоимость прогулки — 500 рублей, записываться на нее надо заранее.

С 1 мая в Перми уже стартуют 1,5-часовые прогулки по Каме на теплоходе. Цены варьируются от 200 до 800 рублей, билеты можно приобрести в кассе вокзала Пермь-1.

В субботу 30 апреля в 19:00 в Перми пройдет концерт группы The Hatters на концертной площадке «Свобода». Стоимость билетов — от 1700 до 2900 рублей.