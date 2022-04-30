Utair за год получила 3,8 миллиарда рублей чистой прибыли

01 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

2020 год был для авиакомпании убыточным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Авиакомпания Utair получила чистую прибыль 3,8 миллиарда рублей за 2021 год по данным бухгалтерской отчетности. В 2020 году был зафиксирован убыток, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «На фоне восстановления внутренних перевозок компания получила чистую прибыль в размере 3,8 миллиарда рублей против убытка 2020 года. После снятия ограничений на авиаперелеты, вызванных локдауном, спрос на внутренние перевозки постепенно начал расти. При этом международное авиасообщение восстанавливалось гораздо более низкими темпами в связи с ограничениями из-за коронавируса», — отмечается в сообщении. В 2021 году авиакомпания отметила увеличение пассажиропотока — 7,1 миллионов пассажиров (+49,7% к 2020 году). Также открыты 36 новых маршрутов, а доля региональных рейсов выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair заключила лизинговый договор на два самолета семейства «Як», которые планируют восстановить после консервации. В компании так же думали над покупкой более новых «Суперджетов», но отказались от идеи из-за нехватки самолетов и запчастей на рынке. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Авиакомпания Utair получила чистую прибыль 3,8 миллиарда рублей за 2021 год по данным бухгалтерской отчетности. В 2020 году был зафиксирован убыток, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «На фоне восстановления внутренних перевозок компания получила чистую прибыль в размере 3,8 миллиарда рублей против убытка 2020 года. После снятия ограничений на авиаперелеты, вызванных локдауном, спрос на внутренние перевозки постепенно начал расти. При этом международное авиасообщение восстанавливалось гораздо более низкими темпами в связи с ограничениями из-за коронавируса», — отмечается в сообщении. В 2021 году авиакомпания отметила увеличение пассажиропотока — 7,1 миллионов пассажиров (+49,7% к 2020 году). Также открыты 36 новых маршрутов, а доля региональных рейсов выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair заключила лизинговый договор на два самолета семейства «Як», которые планируют восстановить после консервации. В компании так же думали над покупкой более новых «Суперджетов», но отказались от идеи из-за нехватки самолетов и запчастей на рынке.