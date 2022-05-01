Добровольцы из Екатеринбурга поделились небольшим отчетом об уничтожении противника и освобождении территории ЛДНР. Видео поделился экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем telegram-канале.
«Братья, мы в очередной раз совместно с парнями из отважной группировки „О“ уничтожили украинских боевиков, а также захватили оружие Натовского производства», — говорится в видеоролике.
«Урал на месте! Победа будет за нами!», — добавил в конце автор видео. Ранее URA.RU сообщало о свердловских добровольцах, готовых отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики для участия в военной спецоперации России на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после обострения восьмилетнего конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной. Целями РФ является демилитаризация и денацификация Украины.
Видео: telegram-канал «RVvoenkor»
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Добровольцы из Екатеринбурга поделились небольшим отчетом об уничтожении противника и освобождении территории ЛДНР. Видео поделился экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем telegram-канале. «Братья, мы в очередной раз совместно с парнями из отважной группировки „О“ уничтожили украинских боевиков, а также захватили оружие Натовского производства», — говорится в видеоролике. «Урал на месте! Победа будет за нами!», — добавил в конце автор видео. Ранее URA.RU сообщало о свердловских добровольцах, готовых отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики для участия в военной спецоперации России на Украине. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после обострения восьмилетнего конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной. Целями РФ является демилитаризация и денацификация Украины. Видео: telegram-канал «RVvoenkor»