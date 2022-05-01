Добровольцы из Екатеринбурга рассказали о своих действиях в спецоперации на Украине (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Добровольцы из Екатеринбурга поделились небольшим отчетом об уничтожении противника и освобождении территории ЛДНР. Видео поделился экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем telegram-канале.

«Братья, мы в очередной раз совместно с парнями из отважной группировки „О“ уничтожили украинских боевиков, а также захватили оружие Натовского производства», — говорится в видеоролике.

«Урал на месте! Победа будет за нами!», — добавил в конце автор видео. Ранее URA.RU сообщало о свердловских добровольцах, готовых отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики для участия в военной спецоперации России на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после обострения восьмилетнего конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной. Целями РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

Видео: telegram-канал «RVvoenkor»