01 мая 2022

Свердловские добровольцы громят украинских боевиков. Видео

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, днр, патруль, ополченец, патрулирование, зачистка, доброволец, народная милиция, комендатура, талаковка, линия фронта
Добровольцы из Екатеринбурга рассказали о своих действиях в спецоперации на Украине (фото из архива) Фото:

Добровольцы из Екатеринбурга поделились небольшим отчетом об уничтожении противника и освобождении территории ЛДНР. Видео поделился экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем telegram-канале.

«Братья, мы в очередной раз совместно с парнями из отважной группировки „О“ уничтожили украинских боевиков, а также захватили оружие Натовского производства», — говорится в видеоролике.

«Урал на месте! Победа будет за нами!», — добавил в конце автор видео. Ранее URA.RU сообщало о свердловских добровольцах, готовых отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики для участия в военной спецоперации России на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после обострения восьмилетнего конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной. Целями РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

Видео: telegram-канал «RVvoenkor»

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Добровольцы из Екатеринбурга поделились небольшим отчетом об уничтожении противника и освобождении территории ЛДНР. Видео поделился экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем telegram-канале. «Братья, мы в очередной раз совместно с парнями из отважной группировки „О“ уничтожили украинских боевиков, а также захватили оружие Натовского производства», — говорится в видеоролике. «Урал на месте! Победа будет за нами!», — добавил в конце автор видео. Ранее URA.RU сообщало о свердловских добровольцах, готовых отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики для участия в военной спецоперации России на Украине. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после обострения восьмилетнего конфликта между ДНР, ЛНР и Украиной. Целями РФ является демилитаризация и денацификация Украины. Видео: telegram-канал «RVvoenkor»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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