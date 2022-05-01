В Челябинске построят две новые дороги

Закончить строительство планируют в четвертом квартале 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начали строительство двух новых дорог. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, речь идет об участках по улице Академика Макеева и Комсомольском проспекте.

«По улице Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова появится двухполосная проезжая часть протяженностью 545 метров, шириной 7,5 метров. Также появятся тротуары с двух сторон шириной по 2,25 метра, наружное освещение и ливневая канализация», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации города добавили, что также будет организовано строительство четырехполосной проезжей части на Комсомольском проспекте от улицы Татищева до Академика Макеева. Там планируется проложить 655 метров новой дороги шириной 14 метров, тротуары с двух сторон шириной по три метра, наружное освещение и ливневую канализацию.

Ввод в эксплуатацию новых дорог запланирован в четвертом квартале 2022 года. В мэрии пояснили, что для обеспечения строительства будет осуществлен снос зеленых насаждений, преимущественно порослей берез и осин, с последующей натуральной компенсацией в двойном размере.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время инспекционного объезда города выделил ряд проблем при строительстве дорог. По словам главы региона, основной проблемой дорог в Челябинске является плохое планирование при их строительстве.