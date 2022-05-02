В МЧС ожидают ЧП на севере Пермского края из-за гроз и ветра

Грозы и ветер могут стать причинами обрыва проводов и потопов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду 4 мая на севере Пермского края синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и ветер, достигающий в порывах 20 м/с. Это может привести к обрыву линий электропередач, а также возобновлению подъема уровня воды в реках, говорят в МЧС.

«Ожидаемые в ближайшие двое суток дожди, могут осложнить спад половодья в реках центральной, горно-восточной и южной частей края. В случае выпадения на бассейнах рек большого количества осадков, 04—06 мая в реках вновь может начаться рост уровней воды. Местами подъемы могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в последние сутки вода в реках, затопивших несколько населенных пунктов, стала убывать.

Также из-за ветра существует вероятность обрушения слабо укрепленных ветхих конструкций, деревьев, крыш домов, отмечают в МЧС. Специалисты рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.