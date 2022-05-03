03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

В Челябинске перекроют центральную площадь

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, почетный караул, армия, военные, солдаты, вооруженные силы, репетиция парада, знамя
Движение транспорта ограничено не будет Фото:

В Челябинске 4 мая ограничат движение для пешеходов в центре города на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сегодня, 4 мая, на площади Революции с 17:00 до 21:00 пройдет репетиция творческих коллективов. В связи с этим передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено. Движение транспорта ограничено не будет», — отметили в пресс-службе.

В администрации просят пешеходов заранее планировать свой маршрут передвижения. В рамках подготовки к параду Победы в Челябинске состоялось несколько репетиций. Генеральная состоится 6 мая с участием военной техники и символом Танкограда — танка Т-34.

В День Победы артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют в Челябинске. Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади.

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В Челябинске 4 мая ограничат движение для пешеходов в центре города на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня, 4 мая, на площади Революции с 17:00 до 21:00 пройдет репетиция творческих коллективов. В связи с этим передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено. Движение транспорта ограничено не будет», — отметили в пресс-службе. В администрации просят пешеходов заранее планировать свой маршрут передвижения. В рамках подготовки к параду Победы в Челябинске состоялось несколько репетиций. Генеральная состоится 6 мая с участием военной техники и символом Танкограда — танка Т-34. В День Победы артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют в Челябинске. Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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