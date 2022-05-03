В Челябинске перекроют центральную площадь

Движение транспорта ограничено не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 4 мая ограничат движение для пешеходов в центре города на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сегодня, 4 мая, на площади Революции с 17:00 до 21:00 пройдет репетиция творческих коллективов. В связи с этим передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено. Движение транспорта ограничено не будет», — отметили в пресс-службе.

В администрации просят пешеходов заранее планировать свой маршрут передвижения. В рамках подготовки к параду Победы в Челябинске состоялось несколько репетиций. Генеральная состоится 6 мая с участием военной техники и символом Танкограда — танка Т-34.

В День Победы артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют в Челябинске. Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади.