Губернатор Куйвашев подарил квартиру многодетному отцу-одиночке

04 мая 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Ранее Евгений Куйвашев изменил региональный закон ради семьи Шипицына Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. На выбор семье дали два варианта квартир, об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики. «Врач-онколог из Екатеринбурга Виктор Шипицын, в одиночку воспитывающий шестерых детей, готовится перевезти семью в новую квартиру. Решить вопрос для многодетного отца, у которого скоропостижно ушла из жизни супруга, обещал губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской. Две из комнат займут детские — для мальчиков и девочек отдельные. «Будет еще одна комната, гостиная и кухня. Может, будут еще кладовые. Сейчас смотрим с дизайнером проекты», — цитирует департамент Шипицына. Отец шестерых детей уточняет, что всей семье уже не терпится переехать в новую квартиру. Ранее свердловский губернатор ради Шипицина изменил региональный закон, что произошло впервые в Свердловской области. Куйвашев изменил закон, в котором прописаны условия приставления к знаку отличия «Материнская доблесть» — благодаря этой поправке знак и премию могут получить отцы, в случае утраты супруги. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. На выбор семье дали два варианта квартир, об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики. «Врач-онколог из Екатеринбурга Виктор Шипицын, в одиночку воспитывающий шестерых детей, готовится перевезти семью в новую квартиру. Решить вопрос для многодетного отца, у которого скоропостижно ушла из жизни супруга, обещал губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской. Две из комнат займут детские — для мальчиков и девочек отдельные. «Будет еще одна комната, гостиная и кухня. Может, будут еще кладовые. Сейчас смотрим с дизайнером проекты», — цитирует департамент Шипицына. Отец шестерых детей уточняет, что всей семье уже не терпится переехать в новую квартиру. Ранее свердловский губернатор ради Шипицина изменил региональный закон, что произошло впервые в Свердловской области. Куйвашев изменил закон, в котором прописаны условия приставления к знаку отличия «Материнская доблесть» — благодаря этой поправке знак и премию могут получить отцы, в случае утраты супруги.