В ХМАО инвалид не может получить прописанные ему врачом лекарства

Препарат выписали пять недель назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодому инвалиду из Советского района ХМАО пять недель не предоставляют положенное по закону лекарство, которое прописал ему врач. Препарат от эпилепсии девушке жизненно необходим. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ее мама Марина Нижник.

«Новый препарат от эпилепсии нам выписал врач частной клиники в декабре, а 23 марта состоялась онлайн-консультация с окружным врачом-эпилептологом. Доктор согласилась, что это лекарство нам подходит, и пообещала решить вопрос с обеспечением препаратом в течение семи дней. С тех пор, как больница отправила документы, прошло уже пять недель», — рассказала Нижник.

По словам матери, девушка страдает эпилепсией с 8 лет, сейчас ей 31 год. С трудностями в обеспечении лекарствами семья сталкивается не впервые. «За лекарствами, как на войну. И так каждый раз», — добавила Нижник. В департаменте здравоохранения ХМАО оперативно комментировать ситуацию не смогли, пообещав сделать это поздней. Запрос отправлен, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что пациенты из ХМАО могут рассчитывать на бесплатные иностранные лекарства. Незарегистрированные в России препараты можно будет получить за счет субсидий.