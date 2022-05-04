В центре Челябинска закроют движение транспорта

Улицы перекроют на время генеральной репетиции Парада Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На время генеральной репетиции Парада Победы в центре Челябинска 6 мая закроют движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«6 мая с 16:00 на Площади Революции пройдет генеральная репетиция торжественного построения челябинского военного гарнизона с последующим прохождением военной техники. Для обеспечения безопасности в центре города с 13:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 20:00) будет полностью закрыто движение транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Мэрия просит челябинцев учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты. Движение транспорта перекроют на следующих участках:

пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свободы;

ул. Воровского от ул. Красной до пр. Ленина;

ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;

ул. Карла Либкнехта от ул. Елькина до парка Пушкина.

В мэрии также отмечают, что с 13:00 движение автобусов будет осуществляться по измененным маршрутам:

Маршрут № 4 — пр. Ленина — Свободы — ЖД Вокзал (оба направления);

Маршрут № 14 — с ЖД Вокзала — ул. Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления);

Маршрут № 90 — с ЖД Вокзала — ул. Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления);

Маршрут № 51 — с ЖД Вокзала — ул. Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления);

Маршрут № 64 — Бр. Кашириных — Свободы — ЖД вокзал (оба направления);

Маршрут № 483 — Дзержинского — Доватора — Худякова — Лесопарковая (оба направления);

Маршрут № 2 (без заезда на ЖД Вокзал) — Ленина — Свободы — Ст. Разина (ост.пункт ЖД Вокзал) — Доватора — Худякова, далее по маршруту (оба направления);

Маршрут № 18 — Кирова — Труда — Свободы, далее по маршруту (оба направления).