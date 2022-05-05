Генерал США призвал создать против РФ бригады НАТО из украинцев

06 мая 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

По мнению Майка Репасса, для полного комплектования бригад потребуется около 40 тысяч украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО должны сформировать бригады из украинцев для противостояния России. Об этом заявил экс-глава командования специальных операций США и в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс. «Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал Репасс в беседе с CNN. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе считают, что одних поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит, чтобы воспрепятствовать российским военнослужащим в ходе спецоперации на Украине. По мнению Репасса, для полного комплектования бригад потребуется не менее 40 тысяч украинцев, он предположил, что на подготовку уйдет от шести до восьми месяцев. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию на территории Украины. Главной целью является денацификация и демилитаризация территорий, а также помощь жителям республик Донбасса, которых регулярно обстреливают нацбаты и ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Страны НАТО должны сформировать бригады из украинцев для противостояния России. Об этом заявил экс-глава командования специальных операций США и в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс. «Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал Репасс в беседе с CNN. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе считают, что одних поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит, чтобы воспрепятствовать российским военнослужащим в ходе спецоперации на Украине. По мнению Репасса, для полного комплектования бригад потребуется не менее 40 тысяч украинцев, он предположил, что на подготовку уйдет от шести до восьми месяцев. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию на территории Украины. Главной целью является денацификация и демилитаризация территорий, а также помощь жителям республик Донбасса, которых регулярно обстреливают нацбаты и ВСУ.