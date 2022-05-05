Общественная палата РФ может внести изменения в маткапитал

06 мая 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Общественная палата РФ предлагает нотариальную форму для сделок по маткапиталу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественная палата РФ направила в Госдуму и Кабмин рекомендации о внесении поправок в законодательство в части регулирования сделок с материнским капиталом, в том числе о введении нотариальной формы для оформления долей в жилье. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата на своем официальном сайте. «Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления», — говорится в документе. Кроме того, там отмечено, что случаются фиктивные сделки для обналичивания сертификата. При использовании материнского капитала на покупку жилья всем членам семьи должны выделяться доли. Их размеры определяются в соглашении, которое они могут заключить в письменной форме или у нотариуса, указано в документе. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Общественная палата РФ направила в Госдуму и Кабмин рекомендации о внесении поправок в законодательство в части регулирования сделок с материнским капиталом, в том числе о введении нотариальной формы для оформления долей в жилье. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата на своем официальном сайте. «Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления», — говорится в документе. Кроме того, там отмечено, что случаются фиктивные сделки для обналичивания сертификата. При использовании материнского капитала на покупку жилья всем членам семьи должны выделяться доли. Их размеры определяются в соглашении, которое они могут заключить в письменной форме или у нотариуса, указано в документе.