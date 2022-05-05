05 мая 2022

Общественная палата РФ может внести изменения в маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата РФ предлагает нотариальную форму для сделок по маткапиталу Фото:

Общественная палата РФ направила в Госдуму и Кабмин рекомендации о внесении поправок в законодательство в части регулирования сделок с материнским капиталом, в том числе о введении нотариальной формы для оформления долей в жилье. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата на своем официальном сайте.

«Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления», — говорится в документе. Кроме того, там отмечено, что случаются фиктивные сделки для обналичивания сертификата.

При использовании материнского капитала на покупку жилья всем членам семьи должны выделяться доли. Их размеры определяются в соглашении, которое они могут заключить в письменной форме или у нотариуса, указано в документе.

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Общественная палата РФ направила в Госдуму и Кабмин рекомендации о внесении поправок в законодательство в части регулирования сделок с материнским капиталом, в том числе о введении нотариальной формы для оформления долей в жилье. Об этом сообщает Федеральная нотариальная палата на своем официальном сайте. «Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления», — говорится в документе. Кроме того, там отмечено, что случаются фиктивные сделки для обналичивания сертификата. При использовании материнского капитала на покупку жилья всем членам семьи должны выделяться доли. Их размеры определяются в соглашении, которое они могут заключить в письменной форме или у нотариуса, указано в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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