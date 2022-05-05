В Златоуст ненадолго вернулась зима (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 6 мая выпал и лежит снег. Об этом сообщил URA.RU читатель.

«Снег пошел в ночь на пятницу, температура упала до минус 5 градусов и пошел снег. Сейчас он остался лежать на примыкающих к городу горах. Снег хорошо виден на Уреньге и Бутыловке, на трассе канатной дороги. Видимо, днем все растает, но пока держится минусовая температура», — рассказал URA.RU златоустовец.

По его словам, в самом городе на дорогах чисто, только изморозь на газонах. Кроме того, горожанам досаждает сильный холодный ветер.

О дождях и грозах, переходящих в снегопад, накануне предупредили челябинские синоптики. Согласно прогнозу, заморозки до минус 5 градусов ожидаются и в ночь на 7 мая.

Снег устелил окружающие Златоуст горы Фото: Читатель URA.RU © URA.RU