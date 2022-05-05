05 мая 2022

В Челябинской области выпал снег в начале мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зима, трава, первый снег, осень
В Златоуст ненадолго вернулась зима (фото из архива) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 6 мая выпал и лежит снег. Об этом сообщил URA.RU читатель.

«Снег пошел в ночь на пятницу, температура упала до минус 5 градусов и пошел снег. Сейчас он остался лежать на примыкающих к городу горах. Снег хорошо виден на Уреньге и Бутыловке, на трассе канатной дороги. Видимо, днем все растает, но пока держится минусовая температура», — рассказал URA.RU златоустовец.

По его словам, в самом городе на дорогах чисто, только изморозь на газонах. Кроме того, горожанам досаждает сильный холодный ветер.

О дождях и грозах, переходящих в снегопад, накануне предупредили челябинские синоптики. Согласно прогнозу, заморозки до минус 5 градусов ожидаются и в ночь на 7 мая.

Снег в Златоусте
Снег устелил окружающие Златоуст горы
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) 6 мая выпал и лежит снег. Об этом сообщил URA.RU читатель. «Снег пошел в ночь на пятницу, температура упала до минус 5 градусов и пошел снег. Сейчас он остался лежать на примыкающих к городу горах. Снег хорошо виден на Уреньге и Бутыловке, на трассе канатной дороги. Видимо, днем все растает, но пока держится минусовая температура», — рассказал URA.RU златоустовец. По его словам, в самом городе на дорогах чисто, только изморозь на газонах. Кроме того, горожанам досаждает сильный холодный ветер. О дождях и грозах, переходящих в снегопад, накануне предупредили челябинские синоптики. Согласно прогнозу, заморозки до минус 5 градусов ожидаются и в ночь на 7 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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