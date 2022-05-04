04 мая 2022

В Челябинской области после грозы ляжет снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, холод, зима, трава, осень
Снег в Челябинске ляжет в ночь на 6 мая Фото:

Временный снежный покров установится в Челябинской области в ночь на 6 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Днем четверга, 5 мая, в Челябинской области пройдут дожди и грозы, при этом температура будет достигать 17-22 градусов. Но уже в ночь на 6 мая столбик термометра может опускаться до минус 5 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горах с установлением временного снежного покрова», — пояснили в региональном ЦГМС.

Днем 6 апреля температура вновь повысится до 8-13 градусов тепла. Но лишь с тем, чтобы в ночь на 7 мая вновь упасть до минус 5 градусов. Эти перепады будут сопровождаться сильным ветром, доходящим до 17 метров в секунду.

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Временный снежный покров установится в Челябинской области в ночь на 6 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Днем четверга, 5 мая, в Челябинской области пройдут дожди и грозы, при этом температура будет достигать 17-22 градусов. Но уже в ночь на 6 мая столбик термометра может опускаться до минус 5 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горах с установлением временного снежного покрова», — пояснили в региональном ЦГМС. Днем 6 апреля температура вновь повысится до 8-13 градусов тепла. Но лишь с тем, чтобы в ночь на 7 мая вновь упасть до минус 5 градусов. Эти перепады будут сопровождаться сильным ветром, доходящим до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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