Снег в Челябинске ляжет в ночь на 6 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Временный снежный покров установится в Челябинской области в ночь на 6 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Днем четверга, 5 мая, в Челябинской области пройдут дожди и грозы, при этом температура будет достигать 17-22 градусов. Но уже в ночь на 6 мая столбик термометра может опускаться до минус 5 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горах с установлением временного снежного покрова», — пояснили в региональном ЦГМС.

Днем 6 апреля температура вновь повысится до 8-13 градусов тепла. Но лишь с тем, чтобы в ночь на 7 мая вновь упасть до минус 5 градусов. Эти перепады будут сопровождаться сильным ветром, доходящим до 17 метров в секунду.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС