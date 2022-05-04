04 мая 2022

На Челябинскую область надвигается ураган. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото:

На Челябинскую область 6 мая обрушится ураган. Порывы ветра будут достигать 22 метра в секунду. Об этом предупреждает областной метеоцентр, а ГУ МЧС региона уведомляет, как защититься от сильного ветра.

«В ночь на 6 мая в Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 6 мая осадки прекратятся, однако порывы ветра могут достигать от 17 до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить детям, и не оставлять их без присмотра. Также в пресс-службе ведомства попросили соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

Ураган в Челябинской области будет сопровождаться осадками в виде снега. Об этом ранее предупредили специалисты. Ночные заморозки, по мнению синоптиков, будут сменяться дневными потеплениями. Такие температурные качели продолжатся в регионе до конца недели.

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На Челябинскую область 6 мая обрушится ураган. Порывы ветра будут достигать 22 метра в секунду. Об этом предупреждает областной метеоцентр, а ГУ МЧС региона уведомляет, как защититься от сильного ветра. «В ночь на 6 мая в Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 6 мая осадки прекратятся, однако порывы ветра могут достигать от 17 до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС. В пресс-службе ГУ МЧС региона рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить детям, и не оставлять их без присмотра. Также в пресс-службе ведомства попросили соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку. Ураган в Челябинской области будет сопровождаться осадками в виде снега. Об этом ранее предупредили специалисты. Ночные заморозки, по мнению синоптиков, будут сменяться дневными потеплениями. Такие температурные качели продолжатся в регионе до конца недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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