Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Челябинскую область 6 мая обрушится ураган. Порывы ветра будут достигать 22 метра в секунду. Об этом предупреждает областной метеоцентр, а ГУ МЧС региона уведомляет, как защититься от сильного ветра.

«В ночь на 6 мая в Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 6 мая осадки прекратятся, однако порывы ветра могут достигать от 17 до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить детям, и не оставлять их без присмотра. Также в пресс-службе ведомства попросили соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

Ураган в Челябинской области будет сопровождаться осадками в виде снега. Об этом ранее предупредили специалисты. Ночные заморозки, по мнению синоптиков, будут сменяться дневными потеплениями. Такие температурные качели продолжатся в регионе до конца недели.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС