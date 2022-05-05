Алексей Текслер был шокирован преступлениями фашистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сравнил гитлеровский нацизм с преступлениями украинских неонацистов. Об этом глава региона заявил 6 мая на открытии выставочного проекта «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны», передает корреспондент URA.RU.

«Тяжелое впечатление — видеть документальные кадры преступлений фашистов. К сожалению, это происходит сегодня. Зараза фашизма и национализма подымает голову на Украине в наше время. Мы должны сделать все, чтобы эта зараза не подняла голову. И этим занимаются наши вооруженные силы в Донбассе», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что в преддверии 77-й годовщины Великой Победы общество должно помнить о преступлениях фашистов и их пособниках. По мнению Текслера, на Украине российские войска воюют с фашизмом и неонацизмом XXI века. И подобные преступления должны всегда заканчиваться наказанием.

Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поводом для проведения спецоперации стала защита жителей ДНР и ЛНР, которым грозило уничтожение со стороны украинских националистов. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.