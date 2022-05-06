Российские вузы расширили выбор профессий для выпускников школ

В российских вузах будут новые специальности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Российских вузах появятся новые направления подготовки в 2023/2024 учебном году. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В области машиностроения откроются новые специальности „Цифровые и аддитивные технологии в машиностроении“, „Интеллектуальная трибология в машиностроении“ и „Лазерные технологии“. В области „Техника и технология кораблестроения и водного транспорта“ появится новая специальность „Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта“», — сказал Фальков, сообщается на сайте Минобрнауки.

Также появятся специальности по программам ординатуры «Физическая и реабилитационная медицина» и «Медицинская микробиология», в области образования «Биологические науки» будет направление подготовки «Фундаментальная и прикладная биология». По словам Фалькова, вузы оперативно реагируют на потребности рынка труда.

Ранее вступили в силу новые правила поступления в вуз. В 2022 году не будет «второй волны» поступления. Также для абитуриентов отменили правило, при котором по одной и той же специальности в разных вузах нужно было сдавать разные предметы. Вузы будут принимать документы с 20 июня. Поступающие могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ если у них есть золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, сообщал Фальков.