Пермских коммунальщиков наказали за смерть в ДТП с участием Lexus

Водитель мусоровоза погиб, столкнувшись с иномаркой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с водителем мусоровоза, работавшего в МУП «Полигон ТБО». Об этом сообщили на сайте инспекции.

«Автомобиль LEXUS RX 1 января на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу мусоровозом. В результате ДТП водитель МУП „Полигон ТБО“ получил смертельные травмы», — сообщили в инспекции.

Несмотря на то, что на «встречку» выехал именно LEXUS, предприятие привлекли к административной ответственности. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало не только нарушение правил дорожного движения другим участником аварии, но и нарушение требований охраны труда. Юридическому лицу выписан штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о другой аварии. Один из участников ДТП погиб.