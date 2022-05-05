05 мая 2022

Пермских коммунальщиков наказали за смерть в ДТП с участием Lexus

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь, мусоровоз, контейнерная площадка, мусорная площадка
Водитель мусоровоза погиб, столкнувшись с иномаркой Фото:

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с водителем мусоровоза, работавшего в МУП «Полигон ТБО». Об этом сообщили на сайте инспекции.

«Автомобиль LEXUS RX 1 января на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу мусоровозом. В результате ДТП водитель МУП „Полигон ТБО“ получил смертельные травмы», — сообщили в инспекции.

Несмотря на то, что на «встречку» выехал именно LEXUS, предприятие привлекли к административной ответственности. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало не только нарушение правил дорожного движения другим участником аварии, но и нарушение требований охраны труда. Юридическому лицу выписан штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о другой аварии. Один из участников ДТП погиб.

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Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с водителем мусоровоза, работавшего в МУП «Полигон ТБО». Об этом сообщили на сайте инспекции. «Автомобиль LEXUS RX 1 января на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу мусоровозом. В результате ДТП водитель МУП „Полигон ТБО“ получил смертельные травмы», — сообщили в инспекции. Несмотря на то, что на «встречку» выехал именно LEXUS, предприятие привлекли к административной ответственности. Трудовая инспекция установила, что причиной несчастного случая стало не только нарушение правил дорожного движения другим участником аварии, но и нарушение требований охраны труда. Юридическому лицу выписан штраф в размере 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии. Один из участников ДТП погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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