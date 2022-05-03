В Перми в аварии погиб водитель Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В вечернем ДТП 3 мая в Перми умер водитель китайского кроссовера. Авария произошла на улице Чкалова после семи часов вечера. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ УВД по Пермскому краю.

«В 19:07 по улице Чкалова со стороны улицы Карпинского в направлении улицы Куйбышева двигался автомобиль JAC под управлением 55-летнего водителя. Мужчина допустил наезд на препятствие — правый бордюр дороги, а потом столкнулся с автомобилем Toyota Corolla», — описали происшествие в полиции. Паркетник выехал удара аварии на газон.

Когда свидетели аварии открыли китайский кроссовер, чтобы помочь водителю, он оказался без сознания. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть водителя. Люди из «Тойоты» получили травмы. Сотрудники полиции ведут проверку случившегося.

Ранее URA.RU сообщило о смертельном ДТП с двумя погибшими на трассе у Горнозаводска. Также в Пермском крае разыскивают неизвестного водителя, насмерть сбившего пешехода.

ДТП 3 мая в Перми на улице Чкалова, в котором умер 55-летний водитель кроссовера фото: паблик «ВКонтакте» «Мой город — Пермь»