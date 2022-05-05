Депутат из столицы ХМАО заработал в два раза больше своих коллег

Доход депутата из Ханты-Мансийска составил 163 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы Ханты-Мансийка, а также коммерческий директор группы компаний «ДСК-1», Богдан Токмаджан заработал за 2021 год больше 163 млн рублей. При этом общий заработок остальных депутатов составляет порядка 83,5 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте городской администрации.

«Декларированный годовой доход — 163 млн 337 тысяч 916,80 рублей», — указано в декларации Токмаджана. Согласно документу, депутат имеет две квартиры, одна из которых находится в пользовании, а также 14 помещений и два машино-места. Во владении депутата также 37 единиц техники. Две из них — Mercedes-Benz Е200 и Porsche Cayenne Diesel. Остальная техника является грузовыми автомобилями, кранами и прочей спецтехникой.

Председатель городской думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков заработал шесть млн рублей. Годом ранее его доход составил 5,3 млн рублей. В собственности спикер не имеет квартиры и автомобиля, единственное жилье Пенчукова находится в пользовании.

Ранее URA.RU писало, что самым богатым депутатом прошлого созыва в думе Ханты-Мансийска был Яков Мари. По итогам 2020 года он заработал 19 млн рублей.