Депутат из столицы ХМАО заработал больше членов правительства

Депутаты думы Ханты-Мансийска отчитались о доходах за 2020 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом думы Ханты-Мансийска оказался Яков Мари. По итогам 2020 года он заработал 19 млн рублей. При этом самый богатый вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев заработал чуть более 17 млн рублей. Декларация о доходах депутатов опубликована на сайте администрации города.

«Декларированный годовой доход [Якова Мари] за 2020 год — 19 млн 314 тысячи рублей», — указано в декларации. Годом ранее Мари сумел заработать почти 13 млн рублей. Судя по открытым данным, Мари является учредителем крупных частных охранных предприятий. В гараже у депутата стоят Mercedes Benz, прицеп и снегоход. В собственности находятся три земельных участка, жилое строение и жилой дом. Задекларированный доход его супруги за 2020 год составил 7,4 рубля. В собственности у женщины квартира и машина AUDI A3.

Председатель городской думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков заработал 5,3 млн рублей. У депутата, как и в предыдущем году, нет квартиры и личного автомобиля. Но в пользовании Пенчукова две квартиры.

Самый низкий доход у депутата Владимира Журина: за 2020 год он отчитался о заработке в 259 тысяч рублей. В собственности у депутата автомобили Hyundai ix35 и Hyundai Tucson, снегоход и прицеп. Собственной квартиры также не числится.

Ранее URA.RU писало, что все вице-губернаторы ХМАО заработали больше главы региона Натальи Комаровой по итогам 2020 года. Самым богатым заместителем губернатора стал Алексей Забозлаев, его доход составил более 17 млн рублей. Сама же Комарова заработала порядка 6 млн рублей.