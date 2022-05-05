05 мая 2022

В Челябинскую область придут 8-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Вслед за майским снегом челябинцам пообещали серьезное похолодание Фото:

Заморозки до минус 8 градусов обещают синоптики жителям Челябинской области 7 мая. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь на субботу, 7 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до минус 5, в низинах до минус 8 градусов. В ночь на 8 мая заморозки несколько ослабнут — до минус 4 градусов. Ночные температуры будут оставаться выше нулевой отметки с 9 мая, когда столбики термометра будет оставаться в пределах 3-8 градусов», — пояснили в региональном гидрометцентре.

При этом днем 7 мая будет относительно тепло: плюс 12-17 градусов. Практически летние температуры — 16-21 градус — ожидаются также 8 и 9 мая. Также 9 мая синоптики обещают региону дожди и грозы. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, осадки должны стороной.

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Заморозки до минус 8 градусов обещают синоптики жителям Челябинской области 7 мая. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь на субботу, 7 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до минус 5, в низинах до минус 8 градусов. В ночь на 8 мая заморозки несколько ослабнут — до минус 4 градусов. Ночные температуры будут оставаться выше нулевой отметки с 9 мая, когда столбики термометра будет оставаться в пределах 3-8 градусов», — пояснили в региональном гидрометцентре. При этом днем 7 мая будет относительно тепло: плюс 12-17 градусов. Практически летние температуры — 16-21 градус — ожидаются также 8 и 9 мая. Также 9 мая синоптики обещают региону дожди и грозы. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, осадки должны стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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