Вслед за майским снегом челябинцам пообещали серьезное похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заморозки до минус 8 градусов обещают синоптики жителям Челябинской области 7 мая. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь на субботу, 7 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура опустится до минус 5, в низинах до минус 8 градусов. В ночь на 8 мая заморозки несколько ослабнут — до минус 4 градусов. Ночные температуры будут оставаться выше нулевой отметки с 9 мая, когда столбики термометра будет оставаться в пределах 3-8 градусов», — пояснили в региональном гидрометцентре.

При этом днем 7 мая будет относительно тепло: плюс 12-17 градусов. Практически летние температуры — 16-21 градус — ожидаются также 8 и 9 мая. Также 9 мая синоптики обещают региону дожди и грозы. Столицу Южного Урала, где запланирован парад и целый ряд других массовых мероприятий, включая фейерверк, осадки должны стороной.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС