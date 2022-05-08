Парад Победы в центре Екатеринбурга: прямой эфир

В Екатеринбурге проходит Парад Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Утром 9 Мая в самом центре Екатеринбурга стартовал парад в честь 77-й годовщины со Дня Победы с демонстрацией военной техники. На площади 1905 года проходит торжественный выезд ветеранов. Прямую трансляцию с места событий проводит «4 канал».

В прямом эфире покажут съемки с 10 камер: проход парадных расчетов, более 100 единиц военной техники на брусчатке, а также пролет авиации. В небо над Екатеринбургом поднимутся два самолета-разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ и два военно-транспортных судна — Ан-12 и Ан-26. Также над городом пролетит пассажирский Ту-134 с акцией «Воздушный бессмертный полк»: на борту самолета разместят портреты фронтовиков и красное знамя победы.

Ранее URA.RU публиковало подробную афишу празднования 9 Мая в Екатеринбурге. Рассказываем где пройдут парады, запустят салют и во сколько выступят Гагарина и «Любэ».