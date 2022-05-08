08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

На Челябинскую область надвигаются ураган и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, ливневая канализация, ливень, ураган, ручей, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Сильный ветер принесет грозу в Челябинскую область Фото:

На территории Челябинской области 10 мая ожидаются ураган и грозы. Со штормовым предупреждением выступила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По данным Челябинского гидрометеоцетра, 10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра 16-21 метров в секунду. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

Жителей просят при усилении ветра по возможности не выходить из дома. При перепадах напряжения следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.

10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность. При этом ночные температуры будут опускаться до 3 градусов мороза.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

На территории Челябинской области 10 мая ожидаются ураган и грозы. Со штормовым предупреждением выступила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «По данным Челябинского гидрометеоцетра, 10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра 16-21 метров в секунду. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении. Жителей просят при усилении ветра по возможности не выходить из дома. При перепадах напряжения следует немедленно обесточить все электробытовые приборы. 10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность. При этом ночные температуры будут опускаться до 3 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...