На Челябинскую область надвигаются ураган и грозы

09 мая 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Сильный ветер принесет грозу в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Челябинской области 10 мая ожидаются ураган и грозы. Со штормовым предупреждением выступила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «По данным Челябинского гидрометеоцетра, 10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра 16-21 метров в секунду. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении. Жителей просят при усилении ветра по возможности не выходить из дома. При перепадах напряжения следует немедленно обесточить все электробытовые приборы. 10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность. При этом ночные температуры будут опускаться до 3 градусов мороза. Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

На территории Челябинской области 10 мая ожидаются ураган и грозы. Со штормовым предупреждением выступила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «По данным Челябинского гидрометеоцетра, 10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра 16-21 метров в секунду. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении. Жителей просят при усилении ветра по возможности не выходить из дома. При перепадах напряжения следует немедленно обесточить все электробытовые приборы. 10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность. При этом ночные температуры будут опускаться до 3 градусов мороза.