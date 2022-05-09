Спасателям пришлось вызволять водителя из Toyota Corolla Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чебаркульском районе (Челябинская область) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы. Очевидцы сообщают, что автомобиль буквально взлетел верх и приземлился на соседних деревьях.

«По дороге на Чебаркуль авария и стоит МЧС. Из машины повисшей на дереве спасатели освобождает водителя. Он живой», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что авария произошла 10 мая на 15-м километре дороги Миасс — Чебаркуль. В салоне Toyota Corolla помимо водителя находился пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Местные жители отмечают в соцсетях, что данный участок трассы пользуется дурной репутацией из-за частых аварий и сложной, извилистой дороги. В момент аварии дорожное полотно было скользким от влаги. По одной из версий, водитель Toyota Corolla мог превысить скоростной режим или не вписаться в поворот.

Участок трассы пользуется дурной репутацией из-за частых аварий и извилистой дороги Фото: группа «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте»