09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В Челябинской области машина с людьми повисла на деревьях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
Спасателям пришлось вызволять водителя из Toyota Corolla Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы. Очевидцы сообщают, что автомобиль буквально взлетел верх и приземлился на соседних деревьях.

«По дороге на Чебаркуль авария и стоит МЧС. Из машины повисшей на дереве спасатели освобождает водителя. Он живой», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что авария произошла 10 мая на 15-м километре дороги Миасс — Чебаркуль. В салоне Toyota Corolla помимо водителя находился пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Местные жители отмечают в соцсетях, что данный участок трассы пользуется дурной репутацией из-за частых аварий и сложной, извилистой дороги. В момент аварии дорожное полотно было скользким от влаги. По одной из версий, водитель Toyota Corolla мог превысить скоростной режим или не вписаться в поворот.

Участок трассы пользуется дурной репутацией из-за частых аварий и извилистой дороги
Фото:

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы. Очевидцы сообщают, что автомобиль буквально взлетел верх и приземлился на соседних деревьях. «По дороге на Чебаркуль авария и стоит МЧС. Из машины повисшей на дереве спасатели освобождает водителя. Он живой», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что авария произошла 10 мая на 15-м километре дороги Миасс — Чебаркуль. В салоне Toyota Corolla помимо водителя находился пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу. Местные жители отмечают в соцсетях, что данный участок трассы пользуется дурной репутацией из-за частых аварий и сложной, извилистой дороги. В момент аварии дорожное полотно было скользким от влаги. По одной из версий, водитель Toyota Corolla мог превысить скоростной режим или не вписаться в поворот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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